Туристы пожаловались на русскоговорящих попрошаек в аэропорту Стамбула

Туристы из России пожаловались на русскоговорящих пассажиров в аэропорту Стамбула, которые ходят и собирают деньги на билет. Случаи не единичные – часто путешествующие посчитали, что кто-то работает по схеме, которая уже используется мошенниками в российских аэропортах. Отличие – все происходит в чистой зоне возле гейтов рейсов Turkish Airlines в Россию.

«Молодой человек подходит к русским туристам в зоне, где начинается посадка, и говорит, что опоздал на самолет и теперь ему нужно на билет 89 евро. На вопросы, почему и как опоздал, почему авиакомпания не пересаживает, отвечает невнятно. Я стала его расспрашивать – он отошел от меня к другим россиянам», – пишут в соцсетях очевидцы, столкнувшиеся с персонажем в терминале.

Случаи не единичные:

«К нам тоже подходил. Неужели совпадение или там несколько человек постоянно работают и меняются время от времени?»

Как утверждают часто летающие, они лично видели одного и того же человека дважды: «Похоже, давно уже работает. Видела его в мае и июне. Работает у гейтов на Москву и Петербург в момент, когда очередь на посадку уже стоит. А осенью слышала от других пассажиров, что парень уже берет не только наличные доллары и евро, но и переводы на карточку принимает. Расширяет возможности».

В существование схемы верят не все. Все-таки, чтобы попасть в чистую зону, нужно иметь посадочный талон.

