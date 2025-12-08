Безвизовый режим с Иорданией увеличит число самостоятельных туристов из России

Соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Иордании вступает в силу 13 декабря.

Как отмечают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), нововведение вряд ли сильно повлияет на организованный турпоток, так как для клиентов туроператоров виза была бесплатной.

В то же время отмена виз серьезно упростит продажи индивидуальных программ и авторских туров, где каждая формальность выступает барьером для клиента.

По словам коммерческого директора маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерия Бритауса, уже сформировался тренд, когда Иорданию перестали воспринимать как добавку к Израилю или страну для короткого экскурсионного тура. Она выходит в категорию самодостаточного направления для полноценного путешествия.

Как считает соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, наблюдаемый сегодня рост турпотока в Иорданию произошел после того, как утих арабо-израильский конфликт.