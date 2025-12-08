Рейс парома Seabridge из Сочи в Трабзон вновь отложен

Запланированный на 8 декабря рейс парома Seabridge из Сочи в Трабзон перенесен примерно на неделю по рекомендации Минтранса РФ. Об этом сообщил представитель компании-оператора Сергей Туркменян.

По его словам, все согласования между Россией и Турцией завершены, и маршрут готов к работе, однако старт вновь откладывается. Точная дата запуска рейса будет объявлена позже.

Представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр уточнил, что причиной переноса стала ситуация с безопасностью в Черном море. Он отметил, что пассажиры уже приобрели билеты на отмененный рейс 8 декабря, подготовка к запуску была полностью завершена. Однако российская сторона сообщила, что на фоне украинских ударов по танкерам в Черном море могут возникнуть проблемы с безопасностью пассажирского судна. В связи с этим было принято решение отложить рейс как минимум на неделю.

Это не первая задержка в возобновлении паромного сообщения, которое не работает с 2011 года. В ноябре судно уже пытались запустить по маршруту, но после 2,5 суток ожидания у порта Сочи оно было вынуждено вернуться обратно в Трабзон.