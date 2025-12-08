Зима в пустыне: что посмотреть и что привезти из Саудовской Аравии

С 1 января начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. «Вечерняя Москва» выяснила, какие достопримечательности и места в королевстве стоит посетить.

© Вечерняя Москва

В ближайшие два месяца страна перейдет на безвизовый режим, и гражданам России можно будет находиться там до 90 дней. Раньше приходилось получать визу по прилетe.

Любители путешествий должны помнить, что Саудовская Аравия — это не только Мекка и пустыня. Там сейчас формируется огромный туристический кластер, рассказала в разговоре с «Вечерней Москвой» владелица туристического агентства Майя Котляр. Эксперт выделила несколько маршрутов.

Сколько стоит?

Сейчас можно забронировать тур в Аль-Улу стоимостью от 250 тысяч рублей.

— Визитная карточка страны — это Аль-Ула, — заявила Майя Котляр. — Уникальный пустынный заповедник с наследием набатеев, каньонами, премиальными эколоджами.

Это место называют «саудовской Петрой». Здесь находятся 111 монументальных скальных гробниц, созданных более 2000 лет назад. Туристы смогут полетать на воздушном шаре и вертолете, подняться на гору Икма.

— Эр-Рияд — это современная столица, а также исторический центр Саудовской династии, — говорит Майя. Любители природы абсолютно точно оценят красивые виды Национального зоопарка Эр-Рияда. Также в провинции есть музеи и культурные объекты, например, Исторический центр короля Абдулазиза, где можно узнать о богатом наследии королевства.

Желательно заранее подыскать отель с хорошим соотношением цены и качества. И быть готовым к тому, что двухнедельное проживание обойдется минимум в 140 тысяч рублей. Радует, что это цена за двоих, но в стоимость не входит питание.

— Стоит полюбоваться и новыми роскошными курортами у Красного моря, — говорит Майя Котляр. — И, конечно, исследовать подводный мир, попробовав себя в дайвинге.

Однако дайвинг-сафари может обойтись в приличную копеечку. К примеру, восьмидневная тур-программа в городе Джидда стоит от 170 тысяч рублей. Но это с учетом проживания, питания. Также в стоимость входит личный инструктор. Еще один вариант — остров Шебера в Красном море с яркими рифами и пейзажами, которые выглядят как кадры из фантастического фильма.

Сувениры родных

На память близким из Саудовской Аравии можно привезти, например, четки, ювелирные украшения с исламским орнаментом, ароматические масла. Также многие скупают медные кофейники далла и миниатюрные кофейные чашечки финджал. Дамам будут по душе плетеные пальмовые корзины сафаф и традиционные веера.

Поторопись, пока жарко не стало

Оптимальный сезон для отдыха в королевстве — с октября по апрель.

— В этот период вы застанете комфортные температуры и мягкую погоду, — отмечает Майя Котляр. — А это идеальные условия для экскурсий и пустынных маршрутов.

Также лучше воздержаться от летних поездок.

— Лето в Саудии очень жаркое, поэтому его лучше избегать, особенно если планируются поездки по регионам, — заключает эксперт.

Мария Налич, старший преподаватель кафедры арабской филологии ИСАА МГУ:

— В этой мусульманской стране туристам не следует носить прозрачную или обтягивающую одежду, наряды с глубоким декольте, а также обнажающие живот или спину. Также там запрещено публичное проявление чувств: не надо обниматься и тем более целоваться на людях. Перед посещением мечети важно узнать, в какую именно разрешен доступ туристам.

Другие безвизовые государства

Сербия

Беспрерывно находиться в Сербии можно до 30 дней. Туристы советуют побывать в ее столице — Белграде, где можно посетить местные башни и крепости. В Нови-Саде можно полюбоваться австро-венгерской архитектурой, искупаться в Серебряном озере.

Беларусь

Безвыездно находиться в Беларуси можно до 90 дней. Туроператоры советуют прогуляться по паркам и садам Минска. Посмотреть на древние достопримечательности можно в Бресте.

Таиланд

Беспрерывно находиться в Таиланде можно до 60 дней. Туристы прилетают туда, чтобы понежиться на пляже. Но есть и экскурсионные программы, например по Бангкоку. Ради серфинга стоит поехать на Пхукет, Самуи, в Паттайю.

Власти Китая усилили досмотр россиян на границе из-за увеличившегося потока туристов после введения безвизового режима. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, что запрещено ввозить и вывозить из Поднебесной.