Российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи

Россиянам следует отказаться от поездок в районы Таиланда, расположенные вдоль границы с Камбоджей, из-за обострившегося пограничного конфликта между двумя странами. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«Рекомендации в этом случае следующие: необходимо воздержаться от поездок в соответствующие регионы, следить за сообщениями властей, а при нахождении там иметь при себе телефон посольства. Пока мы обращений от российских граждан в связи с происходящим не получали», — отметил он.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.