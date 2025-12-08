Россиянка побывала на курорте Франции и описала свои впечатления

Российская тревел-блогерша Елена Берковская побывала в Ницце в несезон и призналась, что это был ее лучший уикенд. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в конце ноября на курорте Франции почти нет туристов — набережная свободная, а кафе — без очередей.

«Иностранцев почти нет, но встречаются такие же, как я, ценители несезонной Ниццы: бокал вина, вид на море, закат. В городе можно легко общаться на английском. А приятный бонус — очень много русскоговорящих, особенно в сфере услуг», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Кроме того, Берковская отметила, что у нее получилось снять номер в отеле за 70 евро (около 6,2 тысячи рублей) в сутки. По ее словам, если селиться чуть в стороне, в пригороде, то можно найти отличные отели и от 60 евро (около 5,3 тысячи рублей).

Россиянка добавила, что Ницца зимой красиво украшена — там открыли рождественскую ярмарку, нарядили большие и маленькие елки. Ходить по городу в этот период — одно удовольствие, констатировала она.

«Чувствуешь себя буквально королем Ниццы: свободно, спокойно, красиво», — заключила автор.

