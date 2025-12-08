Российским туристам станет удобнее заезжать в КНР

Региональные власти провинции Хэйлунцзян вводят новые меры по оптимизации работы в пунктах пропуска и предоставлению туристических услуг для граждан из РФ. В числе основных нововведений – выделение отдельных кабинок для прохождения паспортного контроля россиянами при въезде в Китай.

Как сообщает радиовещательный канал г. Цзямусы, решение о выделении отдельного коридора будет приниматься локально, в зависимости от интенсивности трафика в пункте пропуска. Помимо этого, на наиболее популярных у россиян маршрутах будут сформированы миграционные сервисные центры для оказания консультационных услуг.

Еще одной важной новостью для российских туристов станет инициатива администрации Харбинского аэропорта увеличить частоту рейсов в Россию. Оптимизировать число полётов руководство намеренно за счёт сокращения времени на проверку документов, создания «единого окна» электронного документа-оборота для рейсов в РФ.

Также власти намерены усовершенствовать сервисное обслуживание для туристов из России. Изменения коснутся методов регистрации и сбора информации гостиницами и отелями, установки терминалов для оплаты российскими картами в торговых центрах и магазинах, расширения перечня пунктов для возврата НДС. Помимо этого, будут сформированы эксклюзивные туристические продукты, учитывающие наиболее популярные места в провинции. Среди новых продуктов анонсированы предложения по туристическим маршрутам «Харбин-Яань-Сюэ» и «Харбин-Ичунь-Хэйхэ».