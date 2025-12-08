В Суйфэньхэ запустили цифровые сервисы для российских туристов

Для облегчения пребывания российских туристов власти приграничного китайского города Суйфэньхэ разработали специальный пакет русскоязычных мини-приложений. Это решение связано со значительным увеличением пассажиропотока из России после введения безвизового режима, отмечает Хэйлунцзянское телевидение.

«Сканируя QR-коды, размещенные в зале прибытия автомобильного пункта пропуска, российские туристы могут получить доступ к целому ряду сервисов: самостоятельно вызвать полицию, зарегистрироваться по месту проживания, воспользоваться медицинскими услугами, оформить автостраховку или обменять валюту», – передает biang.ru.

Как пояснили в администрации города, интерфейс приложений выполнен на двух языках, включая русский. Особое внимание уделено обязательной регистрации иностранцев в течение 24 часов после въезда в страну: с помощью мини-программы данные можно напрямую передать в соответствующий полицейский участок.

Для автомобилистов, въезжающих исключительно в составе туристических групп, доступно оформление временных номерных знаков и водительских прав. Для стабильной работы всех сервисов туристам рекомендуется предварительно установить на смартфон популярное в Китае приложение WeChat.

Напомним, ранее Китай сделал процедуру въезда для россиян еще проще. Как оформить QR-код, рассказываем по ссылке.