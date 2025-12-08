«Пивозаправка» и улица роботов: ради чего стоит съездить в Китай на Новый год

После введения Китаем безвизового режима спрос россиян на поездки в Поднебесную ожидаемо резко увеличился — страна вошла в топ-3 направлений выездного туризма на новогодние праздники. В посольстве КНР в России предложили соотечественникам отправиться по маршруту Пекин — Тяньцзинь — Цюйфу — Циндао, который пролегает от столицы к побережью Желтого моря. Расстояния между городами — в пределах двух-трех часов езды, поезда высокоскоростные, а автобусы — со всеми удобствами. Поэтому ожидается, что вскоре этот маршрут будет весьма популярен у туристов. О том, что посмотреть во время поездки, — в материале «Ленты.ру».

Тяньцзинь: колесо обозрения, прогулка по реке Хайхэ и улица древней культуры

Тяньцзинь — город в ста километрах от Пекина, расположенный на реке Хайхэ. Его население — 14,5 миллиона человек. В августе 2025 года здесь проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и президент России Владимир Путин в десятиэтажном ресторане Go Believe вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лепил гоубули — знаменитые тяньцзиньские паровые пирожки, внешне напоминающие российские пельмени. Легенда гласит, что их создатель был настолько поглощен приготовлением, что не обращал внимания на клиентов, за что и получил прозвище Гоубули — «собаке не до вас». Несмотря на столь странное название, эти пирожки-пельмени считаются одним из гастрономических символов города.

Другие традиционные блюда региона — рыба, фаршированная бараниной, булочки из клейкого риса с бобовой пастой и сладкие витые жареные палочки (пользующийся спросом сувенир).

Тяньцзинь уникален тем, что здесь Восток встречается с Западом. После опиумных войн в 1860-х годах в городе появились британская, французская и германская концессии (территории, управляющиеся иностранными державами), а позже, в конце XIX века, к ним добавились новые — австро-венгерская, итальянская, японская, бельгийская и русская. О том времени напоминают более двух тысяч зданий, построенных в различных европейских стилях и великолепно сохранившихся. Особенно много их в районе Удадао («Пять больших авеню»), который часто называют всемирной выставкой архитектуры. Гуляя по тенистым улицам, словно переносишься в другую историческую эпоху. Как будто это и не Китай вовсе, а какая-нибудь Вена времен императора Франца Иосифа.

Гигантское колесо обозрения «Тяньцзиньский глаз» поражает тем, что оно установлено прямо на мосту через реку Хайхэ. Поднявшись на высоту 120 метров, можно оглядеть окрестности — современные небоскребы, городские пейзажи и саму реку. Особенно впечатляюще колесо выглядит вечером, когда включается подсветка. В «пакете» с колесом обычно предлагается прогулка по Хайхэ на небольшом теплоходе. Атмосфера непередаваемая: судно медленно идет по реке, а на набережных за столиками люди пьют вино, танцуют, звучит живая музыка.

Пешеходную улицу древней культуры стоит посетить для погружения в атмосферу традиционного Китая. Она воссоздает облик старинного китайского города с его характерной архитектурой династии Цин. Здесь открыто множество лавочек, торгующих сувенирами, каллиграфией, предметами народного искусства, а также чайные дома и рестораны, где можно попробовать местные деликатесы. Особая фишка — человекообразные роботы в национальной одежде, которых не отличишь от людей. Они довольно приветливы — улыбаются, танцуют, выполняют несложные работы. Только глаза при этом холодные и пустые.

«Мастерская Лу Баня» — это международный образовательный проект, названный в честь легендарного китайского изобретателя. Здесь студентов из 23 стран, от Таиланда до России, обучают робототехнике и дают азы программирования роботов.

Именно здесь придумали робособак, без которых сегодня Китай уже не представишь, — они работают пожарными, помогают полицейским, катают детей, запускают фейерверки на праздники и даже выгуливают собак обычных. В Тяньцзине родилось и множество других, менее распиаренных, но не менее удивительных проектов. «Мастерские Лу Баня» действуют уже в 30 странах по всему миру, предоставляя доступ к китайским стандартам и технологиям. В следующем году обещают открыть еще десять.

В порту Тяньцзиня перед глазами предстает немного сюрреалистичная картина: на город опустился туман, и из серого марева за домами вдоль шоссе периодически возникают силуэты ветряков, похожих на исполинов из книг писателя-фантаста Айзека Азимова. Именно эти ветряки наряду с солнечными батареями обеспечивают огромный порт (он входит в топ-10 крупнейших в мире) энергией.

Но не только этим он уникален. Еще более поразительно то, что огромная территория (береговая линия порта — 32 километра) полностью автоматизирована. В открытом в 2023 году контейнерном терминале вообще нет людей. Технологии интернета вещей, интеллектуальные транспортные роботы, гигантские дистанционно управляемые краны, которые загружают контейнеры на беспилотные электрические грузовики с использованием новейших сетей связи стандарта 5G и спутниковой системы навигации. Точность размещения — до пяти сантиметров.

Терминал построен по указанию Си Цзиньпина за один год и девять месяцев — в России какую-нибудь девятиэтажку иногда строят дольше. В общем, туристам, которые хотят заглянуть в будущее, точно сюда.

Цюйфу: Храм Конфуция и усадьба его потомков

Цюйфу — небольшой по китайским меркам городок (его население — 615 тысяч жителей), который журналисты называют Восточным Иерусалимом за его культурную значимость. Он известен не только как столица древнего государства Лу, но и в первую очередь как родина Конфуция, самого уважаемого китайского мудреца в истории, из-за которого сюда каждый год приезжают миллионы туристов.

Экскурсия к трем святилищам включает в себя посещение Храма Конфуция, Усадьбы семьи Конфуция и Леса Конфуция. Это священные места, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые славятся исторической архитектурой, древними надписями и огромными семейными гробницами. Вкратце о том, что это.

Храм Конфуция

Философ Кун-цзы, в Европе и Америке более известный как Конфуций, жил 2,5 тысячи лет назад. Он стал основателем конфуцианства — философско-этической системы, оказавшей колоссальное влияние на культуру, общество и государственное устройство Китая и Восточной Азии.

«Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди», «Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить», «Счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты» — это лишь три из нескольких сотен мудрых мыслей, которые приписывают Конфуцию

После смерти мудрец стал считаться совершенным — учителем всех последующих поколений, а его учение было возведено в ранг идеологии государства.

Конфуций скончался в 479 году до нашей эры, и уже через год его дом в Цюйфу, где он учил, жил и умер, превратили в храм, который достраивали и расширяли все правители Китая. В результате он стал огромнейшим комплексом, мало чем отличающимся от императорского дворца.

Территория храма обнесена стеной красного цвета, все дворы вымощены каменными плитами. Внутри разбросаны две тысячи каменных стел с текстами, прославляющими философа. В центре храма находится Зал высшего совершенства, а в нем — статуя Конфуция, единственная в Китае, которую окружают скульптурные изображения его учеников и жертвенные столики с курильницами. Некоторые здесь молятся.

То, что это очень древнее место, заметно и по обрамляющим дорогу к храму кипарисам. Мощные деревья с причудливо узловатыми стволами растут не один век и впечатляют не меньше, чем сам храм. Среди них одно обнесено каменной оградой, а стоящая рядом каменная плита сообщает:

«Кипарис, собственноручно посаженный учителем Куном».

Неужели правда?

«Нет, но весьма правдоподобно, — пояснила экскурсовод. — Как гласит легенда, тут когда-то росли целых три кипариса, действительно посаженных самим Конфуцием. Но два погибли от молнии и пожара спустя пять-шесть веков после его смерти, а третий, прожив сполна свой срок, засох позднее. Тогда-то на его месте снова посадили кипарис, который и дорос до наших дней».

Усадьба потомков Конфуция

Поразителен уже сам факт существования непрерывной семейной традиции Конфуция на протяжении двух с половиной тысяч лет. Историческая резиденция потомков мудреца — комплекс из 152 зданий с 480 комнатами. Самое высокое сооружение — четырехэтажная башня, которая строилась как укрытие во время атаки, но никогда не использовалась. Дом за домом, зал за залом усадьба потомков раскрывает посетителям свои сокровища: ритуальное оружие и музыкальные инструменты, редкую мебель и одежду, картины, антиквариат и многое другое. Сохранилась и полная родословная этого досточтимого семейства, и уникальная семейная коллекции портретов потомков Конфуция (правда, самые ранние относятся «лишь» к XIV веку). Есть даже прекрасный сад в классическом стиле: затейливая паутина петляющих тропинок и ручейков, укромные беседки, цветники и горки из камней.

Последним главой семьи Кун, жившей здесь, был потомок Конфуция в 77-м поколении, обладавший десятками почетных титулов и званий и отвечавший за церемониальную часть Дня Конфуция, который каждый год отмечается на Тайване. Он умер в 2008 году.

Лес Конфуция

Это огромное, 7,5 километра в периметре, кладбище — самое древнее и большое родовое кладбище в мире. «Лесом» оно называется, потому что здесь растет 20 тысяч деревьев, между которыми расположены могилы некоторых учеников Конфуция и ста тысяч потомков, похороненных за две с лишним тысячи лет. Как утверждают китайцы, аналогов этой линии потомков в мире не существует.

Большинство холмиков безымянные, но на четырех тысячах сохранились каменные надгробия, а еще на нескольких тысячах, хаотично разбросанных по огромной территории, — скульптуры в форме традиционных драконов, а также черепах и лягушек.

Аллея, ведущая к могиле самого Конфуция, обсажена могучими деревьями, по обе стороны выстроились каменные изваяния фантастических зверей и прислуживающих чиновников. Пройти к ней можно только мимо могилы внука мудреца, которая находится рядом. Само место захоронения праха его деда — округлый холм в форме конского крупа, приличествующий, как считали в Китае, захоронению особо заслуженного человека. Перед холмом высится каменная плита с надписью, выведенной древней вязью: «Самый совершенный человек и первоучитель наш, высочайший мудрец Кун».

Кладбище подверглось серьезным разрушениям в 1966 году, во время Культурной революции, когда оно было разграблено группой «красногвардейцев» из Пекинского педагогического университета. Они даже извлекли из могилы труп потомка Конфуция в 76-м поколении герцога Яншен и повесили его на дереве перед дворцом мудреца.

В наши дни любой китаец, носящий фамилию Кун, имеет право быть захороненным на этом кладбище. Для этого достаточно заплатить в казну установленную сумму. Далее тело кремируют и помещают в землю, правда, на месте захоронения не устанавливается никакой памятной таблички. Такое вот строгое правило — лежать в престижном месте, но в вечном информационном забвении.

А еще в этом лесу-кладбище обитает зоогеографический феномен — голубая сорока. Легенда гласит, что эти птицы — души потомков Конфуция, охраняющие его покой. Экскурсовод уверяла, что видела эту летающую «душу» своими глазами. А вот нам не довелось.

Циндао: центр ШОС, киностудия, улица Красного вина и пивной квартал

Циндао — прибрежный курортный город с береговой линией длиной 800 километров, 49 заливами и 120 островами, второй по величине в провинции Шандун. На высокоскоростном поезде время в пути пролетает незаметно.

В 2024 году Циндао посетили 130 миллионов туристов. А еще это база Северного флота Китая и город с самым длинным в Азии пляжем. Его бухты полны роскошных яхт, а на набережных фланируют местные жители, которым повезло жить в провинции у моря.

В 1897 году, после китайско-японской войны, город по концессии был передан Германии (это и объясняет наличие стольких зданий в европейском стиле), в ходе Первой мировой войны был захвачен Японией и лишь в 1949 голу был окончательно освобожден. Сегодня здесь находится самый длинный в КНР, как утверждают местные жители, подводный тоннель (7,8 тысячи метров) и самый длинный надводный мост. Город состоит из нескольких районов, которые местные называют по территориальным особенностям: район ШОС, район Музыки, район Кино, район Пива.

Город оказался в центре внимания мировых СМИ в 2018 году, когда здесь проводился саммит ШОС. К этой дате в Циндао был открыт Международный центр ШОС — сооружение в форме гигантской жемчужины, окруженное шестью павильонами-жемчужинами поменьше. Просторные светлые холлы, огромные площади — невероятно, но все это построили за 200 дней.

И сегодня Центр не пустует — зал, где проводилось заседание, открыт для экскурсий, остальные используются для всевозможных конференций, выставок и даже семейных торжеств. «Вы тоже можете сыграть здесь свадьбу или день рождения, — улыбнулась сопровождающая. — Только надо будет внести деньги в кассу».

В шести павильонах, окружающих большую жемчужину, представлена продукция стран — членов ШОС, причем выставочные товары может купить любой. В российском «магазине-выставке» продаются картины молодых художников, матрешки, куклы-неваляшки, павловопосадские платки, сыры с печеньем и внушительный ассортимент спиртных напитков. По этому показателю он может соперничать только с находящимся рядом белорусским магазином.

Киностудия

Movie Metropolis — самая большая крытая киностудия в мире, которая задумывалась как китайский ответ Голливуду. Это 30 огромных павильонов высотой с пяти-, семиэтажный дом, оборудованных по последнему слову техники. В эпоху фильмов о супергероях и возрождения «Звездных войн» возник спрос на большие площадки — декорации, которые раньше приходилось строить на улице, теперь можно разместить в контролируемой среде, что является огромным преимуществом.

«Вы видите остров, на котором еще несколько лет назад не было ничего вообще, а сейчас полная инфраструктура — помимо самой киностудии еще и отели, ледовый дворец с катком, парк аттракционов, крупнейший в Азии кинотеатр на пять тысяч мест, яхт-клуб, торговый центр, школа и больница», — рассказал представитель киностудии.

Для съемок здесь построены целые кварталы самых разных декораций — от континентальной Европы разных эпох до старого Шанхая. Особая гордость китайских киношников — уникальная студия для съемок под водой и над водой. Это два огромных резервуара, температура воды в которых — плюс 32 градуса. Под водой установлены дорожки для камер и кабина для режиссера со всеми удобствами. Неподалеку находится макет подводной лодки в натуральную величину, рядом с которой на пирсе складированы десятки торпед самых разных видов и марок. На поверку все они оказались пластмассовыми.

На студии широко используется искусственный интеллект — для съемок массовых сцен, ретуши, состаривания лица и написания сценариев. В отличие от Голливуда, ни ретушеры, ни сценаристы забастовок по этому поводу не устраивают.

Музей вина

Музей расположен на улице Красного вина (есть в Циндао и такое название) в бывшем бомбоубежище. Выставочные залы находятся глубоко под землей, максимальная глубина — 20 метров.

Концепция музея базируется на знакомстве посетителей с культурой, историей и традициями виноделия в Китае — экскурсовод рассказывает, что вино в Поднебесной начали делать три тысячи лет назад. Поди проверь. А вот с тем, что местное сухое вино с каждым годом становится лучше, не спорил никто. Кроме того, оказалось, что китайцы стали делать свои виски, коньяки и игристые вина, причем оформленные даже богаче, чем у родоначальников.

Музей производит впечатление — десятки подземных залов, в которых выставлена разнообразная тара, множество видов фужеров и бокалов, целая галерея картин о вине, представление лучших сортов вина стран, его производящих. Причем вина семнадцати из них можно продегустировать за отдельную плату.

Вход в музей — 50 юаней (около 550 рублей) с человека, при этом посетитель получает купон на бокал местного вина (из десятков вариантов, представленных в «Китайском винном банке»).

Пивной квартал

Пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене известен на весь мир, а вот о его аналоге в Циндао за пределами Китая слышали немногие. Даже странно — фестиваль проводится на берегу Желтого моря с 1991 года, и в 2025 году на нем был установлен рекорд в 10,8 миллиона посетителей. Обычно этот праздник пива стартует во вторые выходные августа и длится 16 дней, хотя в последние годы его продолжительность увеличивают до месяца.

Тем, кто не попал на фестиваль, расстраиваться не стоит — в Циндао есть целый пивной район. На его улицах множество магазинов и ресторанов, где предлагается фирменное пиво, даже скамейки в виде бутылок. Фишка района — заправочная станция, похожая на обычную бензозаправку, только вместо бензина из шлангов здесь наливают различные сорта пенного. Многие набирают его в целлофановые пакеты и пьют через соломинку прямо на улице.

Еще одна местная достопримечательность — Музей пива, куда многие местные жители приходят даже с маленькими детьми. Пивной завод в Циндао был построен немцами в 1903 году, и с тех пор здесь выпускается пиво Tsingtao — самое популярное в Китае. В музее подробно расскажут, как производится пиво, покажут сотни рекламных плакатов и десятки видов бутылок, в которых оно выпускалось все эти 122 года, а также объяснят, как и почему после ухода немцев изменилась этикетка.

Для полноты впечатлений можно зайти в «пивной домик», где посетители ненадолго чувствуют себя пьяными: пол раскачивается, голова кружится, люди шатаются и все хохочут. В конце экскурсии за 68 юаней (около 750 рублей) гостям предложат сет из шести производимых здесь сортов пива.