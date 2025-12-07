Есть ли угроза для туристов из-за ситуации на границе Таиланда и Камбоджи

РСТ: ситуация на границе Таиланда и Камбоджи не влияет на безопасность россиян
К настоящему моменту ситуация, связанная с напряжённостью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов.
Об этом RT сообщили в Российском союзе туриндустрии.
«Речь идёт о локальных мерах в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани — эти территории не относятся к зонам массового туризма и находятся на значительном удалении от ключевых курортов», — отметили представители РСТ.
Подчёркивается, что организованных туристических групп из России в указанных приграничных районах нет.
11 ноября сообщалось, что действие мирного соглашения, заключённого Таиландом с Камбоджей при содействии президента США Дональда Трампа, прекращено.
В Таиланде призвали жителей граничащих с Камбоджей населённых пунктов эвакуироваться.