Есть ли угроза для туристов из-за ситуации на границе Таиланда и Камбоджи

Khaosod: Камбоджа атаковала военную базу Анупонг в Таиланде
Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и ещё двое получили ранения.
Об этом со ссылкой на представителя тайской армии пишет портал Khaosod.
«Кроме того, тактическая проверка выявила перемещение тяжёлой техники, развёртывание боевых подразделений и подготовку огневой поддержки со стороны Камбоджи, что может привести к расширению военных операций, угрожающему стабильности в приграничном районе Таиланда», — говорится в заявлении.
В ответ на это, согласно статье, Таиланд поднял в небо истребители F-16 для нанесения ответных ударов.
«Военно-воздушные силы подтвердили, что будут ответственно проводить воздушные операции и реагировать на угрозы, затрагивающие суверенитет, независимость и безопасность людей...», — передаёт портал.
11 ноября сообщалось, что действие мирного соглашения, заключённого Таиландом с Камбоджей при содействии президента США Дональда Трампа, прекращено.
В Таиланде призвали жителей граничащих с Камбоджей населённых пунктов эвакуироваться.