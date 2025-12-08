Есть ли угроза для туристов из-за ситуации на границе Таиланда и Камбоджи

Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и ещё двое получили ранения.

© Freepik

Об этом со ссылкой на представителя тайской армии пишет портал Khaosod.

«Кроме того, тактическая проверка выявила перемещение тяжёлой техники, развёртывание боевых подразделений и подготовку огневой поддержки со стороны Камбоджи, что может привести к расширению военных операций, угрожающему стабильности в приграничном районе Таиланда», — говорится в заявлении.

В ответ на это, согласно статье, Таиланд поднял в небо истребители F-16 для нанесения ответных ударов.

«Военно-воздушные силы подтвердили, что будут ответственно проводить воздушные операции и реагировать на угрозы, затрагивающие суверенитет, независимость и безопасность людей...», — передаёт портал.

11 ноября сообщалось, что действие мирного соглашения, заключённого Таиландом с Камбоджей при содействии президента США Дональда Трампа, прекращено.

В Таиланде призвали жителей граничащих с Камбоджей населённых пунктов эвакуироваться.