Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

Российские туристы столкнулись с самыми массовыми атаками клопов в Египте за последние 10 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Freepik

Уточняется, что соотечественники обнаружили насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша. В частности, из популярного Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh одновременно вернулись сразу несколько покусанных клопами отдыхающих.

Как сообщает источник, сначала туристы заметили на теле странные укусы и решили, что это мошки или комары. Однако позже они нашли в кроватях черных кровососущих. Пострадавшие рассказали журналистам, что их дважды переселяли в другие номера, но и там была аналогичная проблема.

Некоторые турагенты назвали ситуацию с клопами в Египте эпидемией. Россияне опасаются, что насекомые могут пробраться в чемоданы и вместе с ними улететь домой.

Новости о том, что постельные клопы атаковали российских туристов в отеле Шарм-эш-Шейха, появлялись и в ноябре. Насекомых заметили в гостинице Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza.