Туристы вылетят в ОАЭ на 17 часов позже графика

Лайнер Boeing 737 авиакомпании flydubai, который должен был вылететь из Волгограда в Дубай вчера, 6 декабря в 23:20 отправится с 17-часовой задержкой.

© tourdom.ru

На онлайн-табло указано новое расчетное время рейса FZ 962 – 16:45 7 декабря.

В ночь с субботы на воскресенье в аэропорту вводился план «ковер». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать с 22:59, как раз незадолго до планового времени отправления самолета в ОАЭ. В 08:19 они были сняты. Перенос вылета на вторую половину дня в московском представительстве flydubai порталу «ТурДом» объяснили «операционными причинами». Там заверили, что пассажирам, приехавшим в аэропорт к штатному времени, предоставили размещение в гостинице и другие услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами – напитки, питание.

План «ковер» минувшей ночью действовал также в международном аэропорту Саратова, с 01:45 до 05:56. Сбой в расписании затронул рейс в Сургут – самолет UTair вылетел на 6,5 часа позже графика.