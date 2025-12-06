Туристы в Хургаде прячутся в отелях

Хургаду во второй половине дня накрыл ливень с градом: в Египет пришла зима. В последние дни туристы купались и загорали, не ожидая подвоха от природы, жара отступала только после 15 часов. Сегодняшними впечатлениями и видео гости страны поделились в соцсетях.

Уже вчера на курорте стало пасмурно, а с утра небо затянуло облаками, хотя еще было по-летнему тепло – плюс 29 градусов. К обеду тучи сгустились, и стало заметно прохладнее. Дождь с грозой сначала разразился над северной частью Хургады. На видеокадрах в пабликах слышны раскаты грома, а туристы показывали падающие с неба градины размером до 15 мм. В это же самое время, по свидетельству очевидцев, над расположенными в южной части города отелями не пролилось ни капли.

Ожидается, что дождь закончится ближе к ночи. По прогнозу, уже завтра солнце начнет пробиваться сквозь облака, а в последующую неделю вновь установится ясная погода. При этом жары не обещают: постепенно воздух остынет до 23 градусов днем, а ночью столбик термометра будет падать до 16. Для вечерних прогулок туристы уже достали теплые вещи из чемоданов.

Для Египта считается нормальным, что в конце ноября – начале декабря несколько дней могут идти дожди на курортах Красного моря. В Хургаде 4 года назад прошел снегопад и выпал крупный град на 1 января.

