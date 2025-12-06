К чему готовиться туристам, желающим отдохнуть в Египте в следующем году

Заявленное с 1 декабря повышение стоимости египетской визы пока не применяется. По состоянию на сегодняшний день прибывшие в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы приобретают визовую марку на прежних условиях: 25 долларов, а не 45. Российские туроператоры еще не получили официальной информации о новой ставке и дате ее применения. При этом у турбизнеса появилась тревога, что одной визой рост цен не ограничится.

В чате профессионалов «Курилка ТурДома 2.0» со ссылкой на египетских коллег сообщили, что вскоре последует подорожание и всего остального – обычных экскурсий, входных билетов в музеи и тот же дельфинарий.

«В общем они там сами в режиме ожидания, но, скорее всего, с 1 января поменяют цены».

Туристы заметили, что процесс уже пошел. В одном из пабликов привели пример: не успели приобрести поездку на Белый остров из Шарма по старому прайсу. Для семьи из папы-мамы и двоих детей морская прогулка на яхте в национальном парке Рас-Мухаммед обошлась в 105 долларов вместо 70 до 1 декабря.

В египетской прессе еще летом анонсировалось повышение стоимости посещения ряда туристических объектов с начала года, но без конкретных цифр. Исключением стал Большой Египетский музей в Каире. С ноября цены там выросли почти на 20% – до 1450 египетских фунтов (2,3 тыс. руб.) – за двухчасовой осмотр (детям 6–12 лет вдвое меньше). А экскурсия с гидом стоит на 500 фунтов дороже. Проверили: такие расценки в онлайн-кассе и на 7 декабря, и на посещение через месяц – в январе.

Российские туристы обычно покупают автобусные экскурсионные программы с поездкой в Grand Egyptian Museum, Каирский Египетский музей и на другие достопримечательности у представителей принимающих туркомпаний. Цены у них, как правило, отличаются в большую сторону от уличных агентств.

