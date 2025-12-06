Туристы сочли шуткой заявление ВЦИОМ

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что россияне «вернулись к допандемийному уровню глубины планирования» – это, по его словам, касается и отпуска, и повседневных планов.

«Когда происходит кризис и все непонятно, у людей категорически сокращается горизонт планирования», – сказал он в комментарии ТАСС.

То есть некоторые вообще живут сегодняшним днем, а у тех, кто имеет привычку строить планы, их глубина сокращается с нескольких лет до нескольких месяцев. Так происходило в 2022 году «понятно, по каким причинам», следующий год «тоже был очень нервным», в 2024 году начался процесс возвращения к допандемийному уровню.

«Сегодня он практически вернулся», – пояснил Федоров.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ 2024 года, планы на будущее есть у 57% россиян – и это максимум за последние 4 года.

Возвращение привычки продуманного планирования – это явный плюс для турбизнеса. Тренд дает возможность отелям, курортам и туроператорам раньше прогнозировать спрос, корректировать цены и грамотно распределять ресурсы. При этом в разных сферах тенденция ощущается по-разному. Поездки по России туристы планируют на большую глубину охотнее – например, речные круизы выкупают за год, заблаговременно планируют лечение в санаториях и отдых в приморских отелях на популярных курортах. А вот в сфере зарубежного отдыха все не так однозначно: многие, наоборот, стараются покупать туры в последний момент. Судя по результатам октябрьского опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», таких не менее 14%. От долгосрочного планирования отдыха туристов удерживает нестабильность политической ситуации в мире, которая проявляется в высоких рисках отмены рейсов или переноса авиапрограмм.

В связи с этим словам руководителя ВЦИОМ о возврате к допандемийному горизонту планирования многие восприняли со скепсисом.