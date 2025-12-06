Россиянин решил проехать всю Америку на велосипеде из бамбука

Российский путешественник Александр Смагин готовится к самому длинному маршруту через всю Америку на велосипеде из бамбука. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, уроженец Белгорода намерен преодолеть маршрут в 40 тысяч километров, который пролегает от Аляски до Огненной Земли (архипелаг в Южной Америке). Путешествие он совершит на индивидуально изготовленном в Санкт-Петербурге по его заказу транспортном средстве. Выбор материала обусловлен тем, что бамбук очень легкий из-за чего передвигаться на велосипеде мягко, кроме того, в случае поломки двухколесный транспорт можно легко починить.

Смагин уже испытал велосипед во время путешествия по Африке, когда в какой-то момент бамбук треснул на жаре, россиянин просто замотал его изолентой и продолжил свой путь. Впрочем, на новом пути путешественника из России скорее всего ждут испытания в виде холода и снега.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, два велосипедиста пережили встречу с молодой пумой и сняли ее на видео.