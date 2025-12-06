На Бали туристов тормозят патрули: требуют предъявить паспорт

В соцсетях завирусилось видео о проверке документов у туристов на улицах Бали. Сотрудники иммиграционной службы Индонезии требуют предъявить паспорт с отметкой о наличии действующей визы, однако их устраивает и доказательство с телефона.

Сотня человек в экипировке с обозначением immigration занимается патрулированием в популярных туристических районах, среди которых Чангу, Семиньяк, Нуса-Дуа и Убуд. На представленных ведомством кадрах офицер обращается к иностранцам на улице:

«Мы патруль и хотим проверить разрешение на пребывание».

У туриста из России загранника при себе не оказалось, но было предусмотрительно сделанное фото страниц. Заодно у молодого человека выяснили, в частности, доволен ли он отдыхом на острове.

Отношение туристов к происходящему разнится: обсуждения появились в местных пабликах и русскоязычных туристических группах. Есть критика «облав на улицах» и призывы проверять доки в аэропорту, как и поддержка такой меры для обеспечения порядка.

«Кто берет паспорт на пляж, куда люди ходят в шортах и бикини: его надо хранить в сейфе отеля», – недоумевали одни.

Другие посоветовали искать нарушителей визового режима не в пляжных зонах и у туристических достопримечательностей.

«Глупо останавливать гуляющих туристов».

Немало и тех, кто выступает за патрулирование:

«Мне нравится демонстрация бдительности, которая держит всех в тонусе».

Власти уверены, что своими проверками они создают безопасную среду для жителей и гостей на Бали. За просрочку визы предусмотрен штраф до 1 млн индонезийских рупий (около 4,6 тыс. руб.) за каждый день. Такое правило установлено для оверстея до двух месяцев. При превышении этого срока идут более крупные суммы. Плюс депортация и черный список, запрещающий повторный въезд в Индонезию.

Россияне могут получить визу на 30 дней по прибытии (VOA) с правом продления еще на месяц или заранее оформить электронное разрешение (e-VOA) на тех же условиях.

