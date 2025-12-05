Пятничный подарок туристам от Моди: рванут ли россияне в Гоа

Если для организованных групп туристов из России будет введен безвизовый въезд в Индию, интерес к поездкам в эту страну может заметно вырасти, считают участники туррынка.

Сейчас россияне оформляют электронное разрешение (ETA) самостоятельно или через туркомпании, и это сдерживает спрос.

«Главная проблема – перебои в работе официального сайта для оформления ETA», – отмечает заместитель директора Anex Яна Муромова.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева добавляет, что дополнительные расходы также влияют на выбор:

«Стоимость визы невысока – около 50 долларов, но для семьи это уже заметная сумма. При этом туристы предпочитают направления с более простыми и понятными правилами въезда».

Сдерживающим фактором остается и объем авиаперевозки в Гоа, запланированный на зимний сезон. Программ меньше, чем год назад. «Аэрофлот» выполняет рейсы для Библио-Глобуса в аэропорт Манохар из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. С конца декабря к ним добавятся перелеты в Даболим из Москвы и Екатеринбурга авиакомпании Nordwind. Туры доступны у Pegas, Coral Travel, Anex и «Интуриста».

Сокращение рейсов связано, по мнению туроператоров, с ростом интереса к Вьетнаму и Таиланду. При ограниченных ресурсах перевозчики направляют чартеры туда, где спрос выше.

«Увеличить объемы возможно, но не факт, что это будет оправданно. Индия остается направлением на любителя», – пояснили в Библио-Глобусе.

Если же для организованных тургрупп введут безвизовый въезд, туроператоры готовы расширить программу уже в следующем сезоне. Аналогичная ситуация наблюдается на Шри-Ланке, где объем перевозки удерживается на уровне прошлого года во многом благодаря бесплатной визе для россиян.

Ранее «ТурДом» сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал пятничный «подарок» россиянам – объявил о планах скорого введения безвизового режима для туристических групп. При этом требования к минимальному количеству человек в них остаются неясными.