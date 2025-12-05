Отельеры в Анапе ждут официального открытия курорта

Несмотря на заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, выразившего надежду, что следующий курортный сезон в Анапе состоится, его оптимизм разделяют не все.

© РИА Новости

«Хотелось бы, конечно, верить, но пока оснований не вижу. Из-за разлива мазута лето было почти пустое, на следующий год тоже интереса туристов не ощущаю, даже со стороны постоянных клиентов, с которыми работаем не первый год», — рассказывает владелец одного из гостевых домов в Анапе.

«Броней на лето нет, несмотря на активную рекламу, — подтверждает владелец отелей "3 мушкетера" и "Золотые пески" Илья Щучкин. — Год назад в это время уже шло раннее бронирование, общались с клиентами, некоторые туристы резервировали гостиницу на летние месяцы в качестве новогоднего подарка. А сейчас тихо».

Как отмечают анапские отельеры, все зависит от официального решения властей – откроют курорт или нет. Это ключевой момент: как такое решение появится, сразу туристы потянутся.

«Одно могу сказать точно — в любом случае местный турбизнес к летнему сезону будет готов», — добавил Илья Щучкин.

По его оценке, загрузка в Анапе прошлым летом не превысила 20% — и по отелям, и по квартирам. Многие объекты размещения попросту не открылись. Более-менее активно работали только пятизвездочные отели — с огромной территорией, бассейнами и прочей инфраструктурой. Но и то они вынуждены были предоставлять крупные скидки, а весь заработок уходил на покрытие операционных расходов. Также ситуация была разной в зависимости от географии — в Сукко и Большом Утрише туристов было больше, чем в Витязево и Джемете.

Впрочем, работы по последствий экологической катастрофы к лету завершить можно, считают местные жители.

«Курортный сезон реально открыть. Единственная проблема — нужно закончить с затонувшими фрагментами танкеров. В первых числах сентября установили первый коффердам (водонепроницаемое защитное сооружение. — Ред.), ближе к концу ноября — второй. И на днях, будем надеяться, должны установить третий коффердам, который сейчас в Новороссийске. После этого нужно разогреть мазут, откачать его, затем поднять коффердамы, поднять фрагменты танкеров и увезти их для того чтобы распилить», — рассказал TourDom.ru блогер и активист Макс Анапский.

Ранее мы написали, что для поддержки турбизнеса принято решение о продлении льготного фискального режима. Туристический налог в Анапе, отмененный ранее, не планируют взимать и в 2026 году.