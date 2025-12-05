Пальмы и лед: где можно выгодно отдохнуть на новогодних каникулах

Режиссер и продюсер канала «National Geographic Chanel», организатор уникальных, авторских туров Алена Никольская поделилась с ИА RuNews24.ru лучшими идеями для отдыха на новогодние праздники, подчеркивая, что вариантов много — всё зависит от бюджета, желаний и предпочтений.

Бюджетные варианты: тепло и интересно без больших затрат

По словам Никольской, всё очень сильно зависит от того, насколько страна распиарена, есть ли прямые рейсы, и как внутри страны формируется ценовая политика на проживание и активности. Одним из самых доступных направлений является Турция.

«Это самый дешёвый вариант — цена билета и недельного тура в Анталию с питанием всё включено — примерно 200–300 тысяч рублей на двоих», — рассказывает эксперт.

При более роскошных условиях, например, люксовые отели, цены стартуют от 350 тысяч рублей, а во «все включено» можно попасть за 2 миллиона рублей. Также бюджетный вариант — прогулка по Стамбулу.

«Пятидневный отдых в Стамбуле обойдётся примерно в 160–250 тысяч рублей, — говорит Никольская, — там много разных вариантов проживания, доступных по цене».

Юго-Восточная Азия — яркий и недорогой отдых

Самый доступный вариант из дальних стран — Вьетнам, отмечает эксперт. Тур в 7 дней обойдётся примерно в 100–160 тысяч рублей, а если выбрать отели более высокого класса, цена возрастает до 600–800 тысяч.

«Если вы планируете поехать прямо на Новый год (например, 26-27 декабря), цены начинаются от 300 тысяч рублей на двоих. Популярные курорты — Фукуок, Муйне. Там зимой отличная погода, а стоимость проживания среднего отеля с бронированием на 10-12 дней — около 350 тысяч рублей. Таиланд — интересный для тех, кто хочет цивильности и комфорта», — советует Никольская.

Она рекомендует снимать апартаменты с кухней — это удобно, особенно если путешествуете с детьми.

«В апартаментах есть возможность готовить, избегая вредных добавок в местной еде», — добавляет эксперт.

Для отдыха на новогодние праздники на Пхукете или в Паттайе можно уложиться в 300–500 тысяч рублей для двоих, выбирая бюджетные отели и перелёты с пересадками через Доху или Стамбул.

Египет — недорогой и теплый отдых

Варианты различаются — есть хорошие трехзвёздочные отели по разумной цене, и более дорогие, около миллиона рублей за двоих, с полным пансионом и высоким уровнем сервиса.

«Примерная цена недели в Египте — около 300 тысяч рублей на человека», — говорит Никольская.

Дорогие и экзотические путешествия

Если есть желание совершить что-то действительно запомнившееся, прислушайтесь к следующему совету — отправиться в Африку.

«Стоимость путешествия туда стартует от полутора миллионов рублей за человека — и это только, чтобы жить в комфортных условиях и смотреть сафари», — предупреждает Никольская.

Для искушённых путешественников доступны дорогостоящие сафари, воздушные шары и яхты. А для тех, кто хочет максимум впечатлений — экстремальные приключения в Южной Африке, Намибии или Зимбабве, но такие туры начинаются от 3–5 миллионов рублей.

Круизы — особый стиль отдыха

Один из самых необычных вариантов — круиз по Антарктиде на Новый год.

«Это уникальный опыт, — рассказывает Никольская, — путешествие по ледяным просторам, с высадками и возможностью посмотреть живую природу. Цены начинаются от 2,5 миллионов рублей на человека».

Важный момент — выбирать круизы с хорошими высадками и значительным маршрутом. Как правило, сначала нужно долететь до Аргентины или Чили. Здесь можно сесть на круизный лайнер и отправиться в незабываемое путешествие.