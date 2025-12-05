Посетившая в Таиланде салон красоты туристка лишилась багажа и одежды

Отдыхавшая в Таиланде туристка отправилась в салон красоты ради укладки волос и лишилась багажа. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в Паттайе 4 декабря. 26-летняя Вачираян Таворн поехала в отпуск вместе с подругой. Девушки планировали отправиться из Чонбури в другую провинцию, но перед этим зашли в парикмахерскую. Помещение салона оказалось тесным, поэтому Таворн оставила свой чемодан на улице. Когда путешественница вышла за вещами, их уже не было.

В багаже туристки лежали брендовые вещи: одежда и роскошные сумки стоимостью более 30 тысяч бат (71,1 тысячи рублей). Девушка немедленно обратилась в полицию. Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, офицеры установили, что к салону красоты подъехал черный скутер с двумя мужчинами. Один из них забрал чемодан и погрузил его на транспорт. После этого воры скрылись с места преступления. Злоумышленников до сих пор не нашли, расследование продолжается.

Ранее похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам вынесли приговор. Расправившись с путешественником, бандиты воспользовались его телефоном, чтобы снять деньги со счета.