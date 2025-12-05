Швейцария ужесточила нормы приостановки безвиза с третьими странами

Власти Швейцарии вслед за Брюсселем приняли поправки к регламенту Евросоюза, которые ужесточают правила приостановки безвизового режима для третьих стран. Изменения вступят в силу 17 декабря, сообщила пресс-служба правительства.

"В рамках Шенгенского соглашения Швейцария приняла решение о введении поправки к регламенту Европейского союза, направленной на восстановление визового режима для граждан третьих стран в определенных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь механизм приостановки безвизового режима может быть активирован для страны в случае, если будет зафиксировано увеличение на 30% числа ее граждан, которые проживают нелегально в Шенгенской зоне или которым было отказано во въезде на территорию государства-члена. Ранее этот показатель составлял 50%. Аналогичные меры могут быть применены в случае существенного увеличения числа заявок на получение убежища из стран, для которых коэффициент одобрения таких ходатайств составляет менее 20%. Ранее речь шла лишь о 3%.

Согласно сообщению, власти конфедерации также смогут приводить новые основания для активации механизма приостановки безвизового режима. В частности, к ним относятся "угрозы общественному порядку и безопасности в государствах - членах ЕС, возникающие в результате использования мигрантов иностранными правительствами в своих интересах". Кроме того, в качестве обоснования теперь может использоваться и "ухудшение отношений ЕС с третьей страной в связи с нарушениями прав человека".

17 ноября Совет ЕС ужесточил нормы приостановки безвизовых режимов с третьими странами, а также критерии приостановки безвизового режима с третьей страной. Теперь он может быть приостановлен, если количество годовых нарушений правил въезда увеличится сразу на 30% по сравнению с предыдущим годом. Ранее этот показатель составлял 50%.