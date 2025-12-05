За задержку рейса и закрытые туалеты туристы потребовали 340 тысяч

Туристы потребовали у авиакомпании «Азимут» 340 тыс. руб. из-за того, что по вине перевозчика (по их мнению) они опоздали на стыковочный рейс в Черногорию, а кроме того, вынуждены были испытывать нравственные страдания в полете из-за неработающих туалетов и кондиционера.

Пассажиры через агрегатор Ozon Travel приобрели билеты разных авиакомпаний из Сочи в Тиват со стыковкой в Стамбуле в 4 часа. Однако уже в самом начале путешествия возникли проблемы – рейс «Азимута» вылетел позже графика на 5 часов. Как выяснилось, в самолете обнаружилась техническая неисправность и пришлось ждать резервный борт. Но и он, по утверждению пассажиров, был не идеален – не работали туалеты, сбоил кондиционер. Но главное, конечно, в том, что туристы опоздали на рейс авиакомпании Flexflight из Стамбула в Тиват. Они вынуждены были купить новые билеты у Turkish Airlines – за 203 тыс. руб.

Позднее Ozon Travel стоимость перелета из Турции, на который туристы не успели, вернул, однако клиентов это не устроило. В иске, поданном в Ленинский районный суд Воронежа, они потребовали выплатить им разницу в стоимости билетов на рейсах Flexflight и Turkish Airlines – 120,4 тыс. руб., неустойку, штраф и компенсацию морального вреда – по 100 тыс. руб. каждому. Обосновывали свою претензию в том числе тем, что их заблаговременно не проинформировали о задержке вылета, а возникшая в самолете поломка (на что ссылались представители перевозчика) «не является неожиданной и непредвиденной для авиакомпании».

Однако вначале районный суд, а затем и областной в выплатах туристам отказали. Во-первых, потому что задержка рейса из Сочи объяснялась требованиями безопасности: у самолета обнаружили неисправность тормозов. Резервный борт прибыл с опозданием. Во-вторых, закон не обязывает перевозчика обеспечивать стыковку рейсов разных авиакомпаний. В-третьих, было доказано, что оповещение о задержке в аэропорту проводилось по громкой связи.

Что касается претензий к системе охлаждения воздуха и туалетам, то, по утверждению представителей «Азимута», кондиционеры сбоили лишь на земле, в полете подключились, хоть и работали слабо. Похожая ситуация с санузлами. «На стоянке один из туалетов был засорен, второй был исправен, но пассажиры не обращались с вопросами относительно необходимости срочного устранения засора в одном из туалетов. В полете все неисправности устранены, оба туалета работали и были открыты», – говорится в судебном решении. А в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам были предложены прохладительные напитки.

