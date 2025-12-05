Россия и Индия готовы к введению безвиза для тургрупп

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о скором введении 30-дневного безвизового режима для организованных туристических групп. Об этом сообщает сайт Кремля.

По словам индийского премьера, стороны завершили основные согласования, и механизм может быть запущен в обозримом будущем. Активизация туристических обменов станет серьезным вкладом в углубление стратегического партнерства между двумя государствами.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников прямо обратился к индийским коллегам с просьбой ускорить рассмотрение соответствующего соглашения. Он подчеркнул, что запуск безвизовых групповых поездок отвечает интересам обеих стран.

Параллельно российское ведомство выразило готовность содействовать индийским авиакомпаниям в получении разрешений на полеты в РФ. Эта мера призвана решить проблему транспортной доступности, поскольку существующие рейсы, включая маршруты «Аэрофлота», уже не справляются с растущим пассажиропотоком между странами.