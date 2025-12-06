Ради российских туристов в КНДР начнут учить русский язык

Россиянам станет комфортнее путешествовать в КНДР, поскольку теперь местные жители будут говорить с ними на русском языке.

© РИА Новости

В Пхеньяне утвердили новую языковую политику и хотят запустить масштабную программу по обучению местного населения русскому языку.

Об этом заявил премьер-министр Ким Ток Хун. Он указал на необходимость подготовки кадров с глубокими лингвистическими знаниями, что позволит путешественникам забыть о трудностях перевода и общаться с корейцами на родном наречии.

В частности, россияне смогут свободно общаться с продавцами в магазинах, с персоналом ресторанов и кафе, посещать экскурсии.

Правда, отпугнуть россиян может тот факт, что КНДР по-прежнему является одной из самых закрытых стран мира со специфическими правилами пребывания.

В конце февраля 2025-го КНДР впервые с начала пандемии коронавируса разрешила въезд в страну западным туристам, но через несколько недель изменила свое решение. В то же время вместе с туроператорами правительство Приморского края запустили программы летних туров в Северную Корею.