Новогодние туры по «вкусным» ценам уже распроданы

Руководитель турагентства Travelata из Сергиева Посада Андрей Агафонов в своем видеообращении в соцсети к туристам призвал заблаговременно бронировать туры на новогодние и другие высокие даты:

© tourdom.ru

«Запросы на зимние праздники до сих пор идут, но предложить по интересным ценам, которые были в июне-июле, уже практически нечего».

В беседе с корреспондентом «ТурДома» он добавил: удорожание новогодних турпакетов составляет до 50–60% по сравнению с тем, сколько они стоили в середине лета. А многие популярные отели на заграничных курортах уже и вовсе встали «на стоп» на период зимних каникул. В Таиланде – на Као Лаке, Самете, Пхукете – крайне сложно найти места в комплексах 5* и востребованных гостиницах уровня 4*. В ОАЭ – остановка продаж в отелях высокого уровня на Пальмовом острове и Дубай-Марине в Дубае, в Абу-Даби – Emirates Palace, Rixos, Rotana и другие. На Мальдивах на Новый год практически полностью забронированы водные виллы.

Однофамилец Сергея, руководитель сети турагентств «МГП» Сергей Агафонов, добавляет к списку стран Египет и Турцию:

«Чем ближе к Новому году, тем сложнее с местами, в популярных отелях огни разлетаются как горячие пирожки».

Между тем турагенты, участники редколлегии «ТурДома», отмечают и такую тенденцию: все больше туристов не стремятся «поймать» лучшие цены на Новый год, даже за счет раннего бронирования, а выбирают более бюджетный отдых в тех же популярных отелях на пред- или послепраздничные даты. Это позволяет заметно сэкономить, не теряя в качестве (если не брать в расчет отсутствие банкетов, концертов и других новогодних мероприятий). Директор пермской туркомпании «Креа-Тур» Вера Волегова приводит пример туров в популярный отель Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* (Вьетнам) с отправлением из Екатеринбурга:

«На новогодние даты отдых обойдется в 373 тыс. руб., а с вылетами 18 декабря или 11 января – в 240 тыс. руб. Туристы, у которых нежесткий график отпусков, резонно решают – зачем платить больше?»

Ранее мы писали, какие отели на таиландском курортном острове Пхукет прошли реновацию к зимнему сезону.