На выставке роскошного отдыха в Каннах рассказали, где ждут россиян с деньгами

В Каннах сегодня завершилась выставка International Luxury Travel Market (1–4 декабря, Дворец фестивалей), которая считается главным событием в сфере премиального отдыха и собирает большое количество специалистов со всего мира. Как пишут в ИноСМИ, на ILTM проявилась растущая конкуренция за внимание обеспеченных туристов. Уже недостаточно просто предложить роскошное размещение – есть запрос на разнообразие вариантов отдыха и новые персонифицированные впечатления. В моде необычность, приватность, «глубокие культурные программы» и экология.

© РИА Новости

Чтобы быть в курсе событий, на ILTM приехали и делегаты из России, даже несмотря на все трудности. В частности, из лаунжа премиального круизного бренда Explora Journeys прислал видеообращение гендиректор PAC Group Илья Иткин (компания представляет в России MSC Cruises и Explora Journeys). По словам Ильи Иткина, лаунж на ILTM пользовался популярностью и привлек много посетителей. Бренд представил свой первый кругосветный круиз, который пройдет в начале 2029 года. Кроме того, в ближайшие годы значительно вырастет круизный флот Explora. Это позволит предлагать круизы в акваториях Персидского залива, Красного моря и Юго-Восточной Азии. Это хорошая новость для туристов из РФ, так как никаких ограничений компания не делает и рада гостям с любыми паспортами. На это обратил внимание исполнительный директор MSC Cruises Анджело Капурро – он тоже записал видеообращение к коллегам в России.

Морские круизы тоже становятся разнообразнее – востребованы дальние маршруты, в нишу заходят и новые игроки.

«Тенденции такие, что активно рекламируются морские путешествия к Антарктиде, многие отельные цепочки строят собственные яхты», – рассказал «ТурДому» гендиректор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, также побывавший на ILTM.

Он уточнил, что собственные круизные предложения уже есть у Ritz Carlton, их готовит Jumeirah Group, Orient Express. Речь о яхтах на 20–30 кают, которые могут как перемещаться по заранее составленному расписанию, так и сдаваться во фрахт под конкретного заказчика.

Многие новости на ILTM касаются популярных у россиян туристических направлений, подробнее об этом читайте в одном из ближайших выпусков.