«Шокирует». Тревел-блогер поведал о секретном пляже в Египте

Российский тревел-блогер с ником «Тема Тревел» описал секретный пляж в Египте фразой «рай, как на Мальдивах, но дешевле». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, речь идет о пляже Orange Bay в египетской Хургаде. Там лето круглый год, нет толп туристов, бирюзовое море, белый песок и «все включено».

«Не Турция, а экзотика. Близкий курорт, который шокирует красотой даже опытных туристов», — указал он.

Ранее этот же блогер дал советы соотечественникам по покупке дешевых авиабилетов. Автор публикации раскрыл день недели и точное время для выгодного бронирования билетов: в 15:00 вторника цены в системах обновляются. Именно в это время можно найти рейсы по низкой цене.