Россиянин побывал в Китае и узнал об употреблении масла из канализации в пищу

Российский тревел-блогер Марк Еремин побывал в Китае и узнал об употреблении местными масла из канализации в пищу. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянин рассказал, что в городских канализациях по всему миру годами накапливаются жир и пищевые отходы, а также остатки моющих средств. Все это превращается в единые массы, которые сантехники называют жирбергами. По его словам, в ряде стран — например, в Англии и США, — из них на предприятиях делают биодизель, биогаз и сырье для промышленности. В России проблема жировых засорений стоит не так остро.

«Китайцы довели переработку канализационного масла до абсурда», — написал Еремин. Он пояснил, что местные придумали, как можно заработать на жирбергах, — они начали рафинировать канализационный жир, чтобы он походил на обычное подсолнечное масло. При этом затраты на изготовление — минимальные.

Тревел-блогер сообщил, что такое масло покупают за большие деньги нелегальные точки общественного питания, подпольные посредники и даже фармацевтические компании.

«По оценкам китайских экспертов, до десяти процентов масла в стране — это канализационное масло, прошедшее "очистку". Услышите эту цифру — и поймете, почему многие китайцы десять лет назад приходили в ресторан со своей бутылкой масла», — добавил он.

Такой продукт вызывает хронические воспаления ЖКТ и повышает риск рака желудка и печени, пояснил блогер.

«Государство в Китае борется, проводит рейды, закрывает цеха, сажает людей. За последние 10–12 лет посадили уже тысячи нелегальных переработчиков. Но схема проста — прибыль большая, и подпольные производства продолжают появляться», — заключил россиянин.

