Как наводнение повлияло на цены туров во Вьетнам

Цены туров из Москвы на вьетнамский курорт Нячанг опустились до минимума. Причем, не на ближайшие даты, а с вылетами в период с 8 по 14 декабря.

Например, по данным сервиса «Турвизор», самые бюджетные турпакеты на 9 ночей в гостиницу Golden Lotus Central Hotel 3* с отправлением из российской столицы 9 декабря предлагаются за 74 тыс. руб. на двоих (37 тыс. на человека при двухместном размещении). Как поясняют источники «ТурДома», это сопоставимо с себестоимостью мест для туроператоров на чартерных рейсах и даже ниже.

Цены туров в отели 4* начинаются от 77 тыс. руб. за двоих. В отели 5* – от 87 тыс. руб. Отдохнуть полторы недели в таких востребованных «пятерках», как Asteria Comodo Nha Trang Hotel 5*, Diamond Bay Hotel 5*, Havana Nha Trang 5*, Marvella Nha Trang, Best Western Premier 5* вполне реально за сумму до 100 тыс. руб.

Нячанг буквально неделю назад оправился от последствий тайфуна и вызванного им сильного наводнения. И, хотя по данным принимающих компаний, пляжи курорта уже в большинстве своем приведены в порядок, недавние сообщения о природной стихии, по всей видимости, до сих пор не способствуют интересу туристов к поездкам. Не исключено, что снижать цены туроператоров вынуждает и острая конкуренция: такой сценарий предполагался экспертами еще в начале октября, ведь в Нячанг заявлены большие объемы авиаперевозок. Кроме того, середина декабря – период традиционного уменьшения спроса на туры. Так или иначе, в одном из крупных онлайн-тревел-агентств порталу «ТурДом» рассказали, что несколько оживить бронирования Нячанга им позволила только рассылка по клиентской базе спецпредложений туроператоров:

«По сниженным ценам турпакеты на предновогодний период стали покупать чуть активнее».

Отметим, что на другой популярный вьетнамский курорт, остров Фукуок, туры из Москвы предлагаются заметно дороже и без спецпредложений. Например, на вылет 8 декабря, 9-дневный отдых даже в скромной гостинице Hopapa Hotel 2*, расположенной почти в километре от моря, обойдется более чем в 140 тыс. руб. на двоих.

В зимние месяцы Фукуок считается более благоприятным по погодным условиям для пляжного отдыха. В отличие от Нячанга, в период с ноября по февраль сильные ливни там не часты, а солнечных дней больше.