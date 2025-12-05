В РСТ ответили, как скажется безвиз в Индию на российском турпотоке

Спрос российских туристов на путешествия в Индию может увеличиться на 25-30% после запуска безвизовых групповых поездок между странами, сообщил ТАСС эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

«Отталкиваясь от статистики, которую продемонстрировал Китай, мы ожидаем роста спроса на направлении как минимум на 25-30%», — сказал он.

Эксперт отметил, что введение безвизового режима особенно актуально для туристов, планирующих короткие и спонтанные поездки, а также для тех, кто ранее опасался бюрократических сложностей и дополнительных затрат на оформление виз.

«В целом введение безвизового въезда может стать важным шагом на пути к развитию Индии как более привлекательного и доступного туристического направления на мировом рынке», — пояснил Подколзин.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов согласился с тем, что введение взаимного группового безвизового режима между Россией и Индией положительно скажется на турпотоке между странами.

«Для кратного наращивания турпотоков с обеих сторон необходимо также обеспечить ряд условий: расширение авиаперевозки между Россией и Индией, в том числе индийскими авиакомпаниями, возможность в рамках безвиза отправлять небольшие группы от двух человек, чтобы обеспечить туристам комфортное прохождение границы», — поделился он.

Также, по словам эксперта, нужно усилить взаимное продвижение туристского потенциала двух стран, чтобы расширять географию путешествий как для россиян в Индии, так и для индийцев в России.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страна вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы.