Как изменился турпоток из России во Вьетнам за девять месяцев

Туристический поток из России во Вьетнам в январе — сентябре вырос в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 219,2 тысячи поездок, передает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата.

Как указывает статистическое ведомство, также вырос турпоток из России в Египет — на 38,5%, до 1,375 млн поездок, в Китай — на 31,3%, до 1,481 млн, на Мальдивы — на 20,7%, до 104,2 тысячи, в ОАЭ — на 18,2%, до 1,522 млн. В абсолютных показателях россияне больше всего совершили поездок (из стран дальнего зарубежья) в Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Китай.

При этом за девять месяцев снизился турпоток из России в Абхазию — на 1,9%, в Сербию — на 3,5%, в Катар — на 5,6%, в Израиль — на 9,7%, на Шри-Ланку — на 18,5% и больше всего, на 38,4%, — на Кубу.

По данным Росстата, число турпоездок российских граждан за границу в январе — сентябре 2025 года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,4% и составило 22,7 млн поездок. Из общего числа выездных туристских поездок 80,7% осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 19,3% — в государства СНГ.