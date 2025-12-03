Туроператоры ответили, получали ли предупреждений о подорожании египетской визы

Несмотря на сообщения о том, что президент Египта подписал указ об увеличении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов, туроператоры пока не получали информации ни о самом изменении суммы, ни о дате, с которой вводятся новые ставки. СМИ, ссылающиеся на подписанный документ, утверждают, что с 1 декабря. Но туристы въезжающие в страну сегодня, платят по старому. Чаще всего звучат версии, что новую сумму нужно будет платить с 1 января следующего года.

«На текущий момент информации об удорожании визы нам не поступало. Мы ждем официального постановления и информирования», – прокомментировали в компании Anex. В частности, туристам важны разъяснения по поводу того, нужно ли оформлять визу детям. «Это существенный вопрос: семья с двумя детьми отдаст 180 баксов или 90», – отмечают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Нет информации и со стороны посольства России в Египте.

По словам некоторых собеседников редакции, вопрос о повышении еще не закрыт. «Официально это не подтверждено, есть только проект закона, он на обсуждении», – рассказала TourDom.ru представитель сети отелей Sunrise в Египте Алена Козырева.

По мнению туроператоров, в случае подорожания визы спрос на Хургаду может снизиться, некоторый отток может произойти в сторону Шарм-эль-Шейха, где по всей видимости сохранится безвизовый режим (возможность 15-дневного пребывания по т. н. «Синайскому штампу»). Однако падение турпотока если и произойдет, будет несильным – расходы на визу минимальны в общей цене тура:

«Хургада традиционно позиционируется как идеальный курорт для семейного отдыха с детьми. И для семей с детьми ключевыми являются не только стоимость визы, но и специфика курорта».

Напомним, законопроект об увеличении стоимости въездных виз был представлен в Палату представителей Египта Министерством иностранных дел и получил одобрение парламента 2 ноября. Однако уже 11 ноября египетская федерация туристических палат выступила с критикой этого решения, направив обращение премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма и древностей Шерифу Фатхи. В обращении содержится призыв оперативно вмешаться в ситуацию и не допустить повышения визовых сборов. Представители отрасли опасаются, что рост стоимости въезда в страну может снизить конкурентоспособность Египта на международном туристическом рынке.