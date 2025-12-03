Запущена продажа билетов в Эр-Риярд

Международный аэропорт Сочи объявил о старте продаж билетов на прямые рейсы авиакомпании «Азимут» по маршруту Сочи - Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Полёты возобновятся с 22 марта 2026 года, сообщает пресс-служба авиагавани.

© Кубань-Информ

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на самолётах SSJ-100. Время в пути составит 4 часа 5 минут.

Саудовская Аравия станет четвертой страной Персидского залива, куда можно будет улететь из Сочи, после ОАЭ, Кувейта и Бахрейна.

Соглашение об отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией подписали 1 декабря 2025 года. Теперь граждане обеих стран смогут находиться на территории стран без виз до 90 дней в течение года.

