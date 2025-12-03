Турист на отдыхе в Таиланде сделал тату и сильно пожалел

Американский турист сделал временное тату во время отдыха в Таиланде и заработал сильную аллергию. Об этом он рассказал в видео в TikTok, на которое обратила внимание газета Daily Mail.

© Соцсети

Блогер из США Ник Найерсина поехал с друзьями в Бангкок. Компания выпила в одном из местных заведений, а после на улице остановилась возле торговца и решила сделать одинаковые татуировки на лице в стиле боксера Майка Тайсона.

Молодой человек думал, что это просто безобидная татуировка, однако спустя некоторое время он стал чувствовать жжение, которое только усиливалось. Вскоре кожа начала шелушиться, покрылась волдырями, которые сочились несколько дней. Американец был уверен, что тату останется на лице навсегда. Позже он узнал, что многие обращались к тому же мастеру и оставались изуродованными на всю жизнь.

Однако по возвращении в США симптомы начали уходить. В Лос-Анджелесе Найерсина посетил косметолога, который прописал ему курс гелевых масок и светотерапии. Блогера уверили, что шрам пройдет и кожа восстановится.

Оказалось, что все это время американского туриста беспокоила аллергия. Она была вызвана химическим красителем парафенилендиамином (ПФДА), который часто выдают за черную хну недобросовестные мастера. В большинстве стран его запрещено использовать на коже. Нанесение ПФДА может вызвать астму, раздражение горла и пожизненные рубцы на лице.

