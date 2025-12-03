Глава РСТ оценил введение безвизового режима для Китая

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин высказался о введении безвизового режима с Китаем. По его мнению, это позитивное решение, учитывая динамику роста интереса россиян к путешествиям в Китай, число которых выросло на 26 процентов, достигнув 1,7 миллиона за девять месяцев.

При этом Горин отметил снижение числа китайских туристов в Россию на 5,5 процента за тот же период. Среди факторов снижения он выделил визовые ограничения, проблемы с платежными системами и трудности с мобильными SIM-картами зарубежных операторов. Отмена виз должна повысить туристический поток на 20–40 процентов.

Специалист подчеркнул значимость развития взаимного туризма с Китаем, поскольку страна является важным партнером России в этой сфере. Важнейшими направлениями для китайских гостей стали Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Дальний Восток и Байкал. Рост туристического потока положительно скажется на экономике, увеличив налоговые поступления и доходы инфраструктуры.

— До пандемии средний чек китайских туристов был очень незначительный, и зачастую они не пользовались услугами легальных туристических компаний. А сейчас средний чек вырос, и он зачастую достигает 1500–2000 долларов за поездку, не считая трат на сувениры, которые щедро китайские туристы используют по отелям. Ситуация совершенно нормальная, — подытожил глава РСТ.

Таким образом, изменения позволят достичь цели увеличения числа иностранных туристов в России до 16 миллионов к 2030 году, сообщает Радио «Комсомольская правда».

15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Теперь граждане России с действующим заграничным паспортом могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.