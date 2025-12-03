Чего не стоит делать туристу в Иране

Россиян призвали воздержаться от фото- и видеосъемки при посещении Ирана. Соответствующую рекомендацию выпустило российское посольство в Тегеране. Дипломаты подчеркнули, что соблюдение этого правила поможет избежать нарушений местного законодательства и связанных с этим проблем.

© РИА "ФедералПресс"

«В целях предотвращения нежелательных инцидентов и случайных нарушений закона российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго соблюдать местное законодательство и проявлять разумную осторожность», – говорится в заявлении дипведомства.

Предупреждение прозвучало на фоне заявлений иранских властей о возможной разблокировке мессенджера Telegram. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф напомнил, что Высший совет по киберпространству подготовил документ, включающий 32 пункта, регулирующих работу социальных сетей в стране. Он также указал, что политика ограничений, применяемая в отношении интернет-площадок является ошибочной. Хотя в отдельных чрезвычайных ситуациях такие меры могут считаться оправданными, передает aif.ru.