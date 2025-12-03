Туристы пожаловались на скромный выбор отелей в Европе

Российские туристы, которые хотели бы полноценного возвращения Booking.com в Россию, утверждают, что в его отсутствие вынуждены выбирать из меньшего количества отелей. Таким мнением в комментариях к опросу по теме поделились подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Они сравнивают этот агрегатор с конкурентом – Trip.com, фактически занявшим его место в нашей стране в части предложения отелей за границей.

«Trip, конечно, спасает ситуацию, но Booking все равно лучше, удобнее и отельная база прекрасная», «Booking все же незаменим по многим направлениям. По той же Европе у Trip выбора гораздо меньше», – делятся мнениями комментаторы. Впрочем, есть и те, кто не ощущает проблем: «По Азии вообще не заметил разницы, база одна, где-то у Trip цена лучше, где-то у Booking».

Корреспондент «ТурДом» сравнил предложения этих двух крупных агрегаторов. На европейском направлении выбирали гостиницы 4* в центре итальянской столицы, Рима. Даты заезда – в новогодние каникулы, на неделю с 4 по 11 января.

По части ассортимента Trip.com действительно заметно уступил конкуренту. На Booking в выбранные даты оказалось доступно 3310 вариантов размещения 4* (Указано наличие по состоянию на 11:00 3 декабря. – Ред.).

На Trip предлагается почти на 1 тыс. вариантов меньше, 2325, хотя, такой ассортимент тоже вряд ли можно назвать скромным.

При этом, выбранные «наугад» отели оказались даже дешевле. Например, номер в Hotel Forum 4* обойдется на Trip в 118,5 тыс. руб. за неделю.

А на Booking, с учетом налогов и сборов – в 128,6 тыс. руб.

Не в пользу Booking и ценовое сравнение по гостинице Golden Tulip Rome Piram 4*: 94 тыс. руб, тогда как на Trip – 88 тыс. руб.

Бронирование на Booking оказалось не выгоднее по деньгам и на популярном азиатском туристическом направлении, в Таиланде. Здесь мы выбрали для сравнения отели 5* на пляже Карон курортного острова Пхукет. Даты заезда те же, с 4 по 11 января. Номер делюкс в Centara Grand Beach Resort Phuket 5* стоит на «Букинге» 352,2 тыс. руб., а на «Трипе» – 345,2 тыс. руб. Цены на Pullman 5* практически одинаковые – 209 тыс. руб. у Booking, и на 1 тыс. дешевле у Trip.

Выбор вариантов, в отличие от Европы, оказался в пользу Trip.com: на пхукетском пляже Карон в категории 5* их доступно 14 на даты с 4 по 11 января, тогда как у «Букинга» – только 9.

Конечно, наше сравнение не претендует на полную объективность. Но большинство наблюдений туристов подтвердились. Возможно, если бы были выбраны другие направления, отели, периоды отдыха, результат мог получиться иным. И все же тысячи вариантов, которые предлагает Trip.com сложно назвать «скромным выбором». У туристов вряд ли есть веские основания слишком сокрушаться по поводу того, что бронирование на Booking сейчас доступно только обладателям иностранных банковских карт.