Российские туристы соскучились по «Букингу»

Опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома» показал, что несмотря на то, что Booking.com уже почти 4 года как не с нами (т. е. полноценно в России не работает), его хорошо помнят. Из более 3 тыс. человек, принявших участие в голосовании, более 50% выбрали вариант «скучаю», а 12% продолжают пользоваться «Букингом», невзирая на неудобства. При этом тех, кого устраивают отечественные сервисы бронирования, примерно столько же – 14%.

Среди преимуществ «Букинга» туристы выделяют очень широкий выбор средств размещения (с этим может сравниться разве что китайский Trip.com, но и он заметно уступает, особенно в странах Европы): «Отельная база прекрасная, особенно если не по попсовым направлениям».

Кроме того, туристы обращают внимание на удобство, технологичность и лояльность к клиентам.

«Приехали в Швейцарии в апарты от “Букинга” и выяснилось, что там общая ванная на три спальни, а в описании этого нет. В итоге агрегатор в разгар сезона искал нам новое жилье, заплатил разницу в цене в 800 евро», – поделился историей подписчик.

Большой плюс – на «Букинге» в 90% случаев действует постоплата, отметил один из туристов. Во-первых, удобно – платишь только при заселении. Во-вторых, нет риска нарваться на «скам-отель». В-третьих, при раннем бронировании посредник не «вертит» деньги: А это 8%-ный дисконт от цены. Впрочем, в последнее время ситуация изменилась, и сейчас, как отмечают туристы, предложений с вариантами оплаты на месте стало значительно меньше.

Что касается фальшивых отелей, то наличие их в системе – одна из главных претензий к отечественным платформам, отметили подписчики. И поделились случаями из жизни: «После брони приходится проверять все отели на реальность. Один раз так попала – бронь через российский агрегатор, звоню по указанному номеру, чтобы уточнить некоторые детали заезда, а мне сообщают, что отель давно закрылся».

Впрочем, с подобным пользователи сталкивались и на «Букинге»:

«Я как-то забронировала отель на “Букинге” и хотела в отеле заказать трансфер. Оказалось, что отель год не работает. Теперь через любой агрегатор брони проверяю, ну нафиг такие переживания».

Во время проверок отелей на реальность в ручном режиме нужно быть внимательным – можно наткнуться на фишинговый сайт гостиницы и потерять деньги: «На этом сайте и телефоны найдете, которые даже работать будут. И даже комментарии “счастливых посетителей”».

Тем не менее, как отмечают подписчики «Крыши ТурДома», отечественные платформы незаменимы для тех, кто путешествует по России (хотя многие бронируют проживание напрямую). Да и при поездках за границу у российских агрегаторов есть свои плюсы: