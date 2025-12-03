Туристов на Пхукете атаковали ядовитые огненные муравьи

Ядовитые огненные муравьи атаковали россиян, когда те отдыхали на Пхукете, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

© Соцсети

Инцидент произошел на арендованной вилле с видом на пляж Карон стоимостью 26 тысяч рублей в сутки. В первую же ночь туристы обнаружили в своей постели агрессивных насекомых. При этом в кровати не было крошек от еды, которые могли бы их привлечь.

На местах укусов муравьев образовались болезненные волдыри. В частности, у мужчины пострадала вся рука от кисти до плеча.

Эксперты классифицируют огненных муравьев как одних из наиболее опасных для человека насекомых. Они атакуют массово, а их яд вызывает сильное жжение и волдыри. Врачи предупреждают, что в наиболее тяжелых случаях укусы могут привести к развитию анафилаксии, создающей прямую угрозу для жизни.

Ранее у россиянки образовалась огромная шишка после укуса паука в египетском Шарм-эш-Шейхе. Насекомое напало на женщину вечером во время ужина в пляжном баре. После этого на месте укуса появилась обширная гематома.