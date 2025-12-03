Посольство России рекомендовало туристам отказаться от фотосъемки в Иране

Российским туристам напомнили о необходимости соблюдать особую осторожность при посещении Ирана и отказаться от фото- и видеосъемки из-за местных правил.

Посольство в Иране настоятельно рекомендовало российским туристам отказаться от фото- и видеосъемки во время пребывания в стране, сообщает Telegram-канал посольства.

Дипмиссия предупреждает, что такие действия могут привести к нежелательным инцидентам и непреднамеренным нарушениям местных законов.

В обращении отмечается: «В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность».

Посольство напомнило, что для россиян важно учитывать особенности внутреннего порядка и законодательства Ирана. Туристам советуют проявлять максимальную бдительность при посещении общественных мест, чтобы избежать возможных проблем с законом.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала гражданам России тщательно оценивать целесообразность поездок в Иран.

Между тем посол Ирана в России Казем Джалали летом заявил, что картами российской платежной системы «Мир» можно будет расплачиваться в Иране до конца текущего года.