Посольство России рекомендовало туристам отказаться от фотосъемки в Иране

Посольство России рекомендовало туристам не делать фото и видео в Иране
Российским туристам напомнили о необходимости соблюдать особую осторожность при посещении Ирана и отказаться от фото- и видеосъемки из-за местных правил.
Посольство в Иране настоятельно рекомендовало российским туристам отказаться от фото- и видеосъемки во время пребывания в стране, сообщает Telegram-канал посольства.
Дипмиссия предупреждает, что такие действия могут привести к нежелательным инцидентам и непреднамеренным нарушениям местных законов.
В обращении отмечается: «В целях недопущения нежелательных инцидентов и непроизвольных правонарушений российским гражданам настоятельно рекомендуется при поездках в Исламскую Республику Иран воздерживаться от фото- и видеосъемки, строго следовать требованиям местного законодательства и проявлять разумную осторожность и осмотрительность».
Посольство напомнило, что для россиян важно учитывать особенности внутреннего порядка и законодательства Ирана. Туристам советуют проявлять максимальную бдительность при посещении общественных мест, чтобы избежать возможных проблем с законом.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала гражданам России тщательно оценивать целесообразность поездок в Иран.
Между тем посол Ирана в России Казем Джалали летом заявил, что картами российской платежной системы «Мир» можно будет расплачиваться в Иране до конца текущего года.