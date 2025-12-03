Египет повысил стоимость виз для туристов

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ о повышении стоимости виз для туристов с 25 до 45 долларов. Документ уже вступил в силу.

© tourdom.ru

Законопроект о повышении въездных пошлин был одобрен местными парламентариями еще 2 ноября. Египетская федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру с просьбой как можно скорее вмешаться в ситуацию и не допустить роста цен на визы. Чиновники высказали опасение, что подобная мера может негативно сказаться на конкурентоспособности страны и замедлить восстановление туристического потока, который демонстрировал уверенный рост в последние сезоны. Эти предостережения, однако, не были учтены.

Для части туристов сохраняется возможность сэкономить. Бесплатный 15-дневный «Синайский штамп» продолжает действовать для граждан ряда государств, включая Россию. Условием его получения является прибытие через определенные аэропорты, например, Шарм-эль-Шейх, и нахождение исключительно на территории Синайского полуострова без выезда в другие регионы Египта.

Читатели «Крыши ТурДома» неоднозначно отнеслись к нововведению. Согласно данным опроса, около 40% респондентов нововведение не затронет в ближайшей перспективе, так как они все равно не планируют отдыхать в Египте. При этом каждый пятый заявил, что рассмотрит альтернативные направления для отдыха из-за повышения стоимости визы.

Только 10% подписчиков считают подорожание несущественным, тем более с учетом общей стоимости поездки в Египет. Например, для отдыхающих в пятизвездочных отелях в высокий сезон это увеличит расходы примерно на 2%. «Относиться надо с пониманием, все дорожает», – прокомментировал один из пользователей.