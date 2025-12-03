Таиланд отменил полувековой «обеденный» запрет

В Таиланде официально прекратил действие запрет на продажу алкоголя в дневное время, существовавший с 1972 года. Соответствующее постановление было опубликовано в «Королевской газете» и вступило в силу.

По новым правилам, розничная продажа алкогольных напитков теперь разрешена с 14:00 до 17:00. Данная мера носит экспериментальный характер и будет действовать в течение 6 месяцев. По итогам этого периода власти оценят ее экономический и социальный эффект, после чего примут решение о продлении или окончательной отмене ограничения.

При этом основные временные рамки продажи алкоголя остаются неизменными: запрет с 00:00 до 11:00 утра сохраняется. Для баров и ресторанов предусмотрено послабление, их гости смогут употреблять уже купленные напитки до 01:00. Установленные ограничения не касаются зон беспошлинной торговли в международных аэропортах, а также некоторых лицензированных развлекательных заведений и отелей.

Решение об отмене «обеденного» запрета было инициировано правительством бывшего премьер-министра Сеттхи Тхависина в 2024 году после консультаций с представителями ресторанного и туристического бизнеса, жаловавшимися на растущие издержки. Парламент страны одобрил соответствующий законопроект в марте. Первоначально ограничение, введенное более 50 лет назад, преследовало цель предотвратить употребление алкоголя на рабочих местах в течение дня.

Ожидается, что либерализация режима продаж будет стимулировать деловую активность в сфере услуг и повысит привлекательность Таиланда для туристов.