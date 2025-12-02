Как туристы превратили Неаполь в «запретную зону»

Рост туризма усложнил жизнь местным жителям и изменил облик города

Жители Неаполя выражают недовольство из-за растущего числа туристов. По их мнению, центр города превратился в "запретную зону" из-за наплыва отдыхающих, сообщает Daily Mail.

Из-за увеличения потока путешественников в Неаполе возникли проблемы: выросли цены на аренду жилья, из-за чего многие местные были вынуждены переехать в более дешевые районы. Кроме того, традиционные магазины заменяются супермаркетами, ориентированными на туристов.

Согласно данным за 2024 год, Неаполь посетили более 14 миллионов человек.

Хотя туризм приносит доходы в сферу услуг, такси, гостиничный бизнес и туристические компании, отношение местных к иностранцам остается напряженным.