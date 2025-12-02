Туристам назвали самые грязные города мира

Популярный у туристов Будапешт назван самым грязным городом мира. Об этом говорится в исследовании компании Radical Storage, предоставляющей услуги безопасного хранения багажа.

В материале уточняется, что система утилизации отходов в столице Венгрии не справляется с числом посетителей города. 37,9 процента отзывов туристов о чистоте в Будапеште отрицательные. Вторую строку в рейтинге занял Рим, Италия, с 35,7 процента негативных мнений. А замкнул тройку лидеров среди самых грязных городов Лас-Вегас, США (31,6 процента).

В топ-10 также попали Флоренция (Италия), Париж (Франция), Милан (Италия), Верона (Италия), Франкфурт (Германия), Брюссель (Бельгия), Каир (Египет).

Ранее Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.