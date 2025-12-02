Шри-Ланка после наводнения: какие районы недоступны туристам

Экскурсии на Шри-Ланке, несмотря на еще не отмененный режим ЧС, проводятся уже в полном объеме, за исключением поездок в Нувала-Элию – горный район центральной провинции, где туристы посещают чайные плантации.

«Пути сюда пока закрыты из-за подтопления местности и проблем с поврежденными дорогами», – отметил представитель туроператора ITM group Андрей Подколзин.

Когда восстановится сообщение, точно неизвестно, власти предполагают, что на это понадобится около 2 недель.

Туристам предлагают альтернативные экскурсии с побережья: в национальный парк Яла, к водопадам и чайным плантациям в Элле, в форт Галле (достопримечательность включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО), а также сафари.

В отелях никаких ограничений по услугам для гостей нет. Аэропорты и инфраструктура курортов работают в штатном режиме.

В туркомпаниях не наблюдают снижения спроса на туры на Шри-Ланку из-за наводнения на острове.

«Динамика бронирований не изменилась, аннуляций нет», – рассказали в частности, в Coral Travel.

В ITM Group уточнили, что спрос по направлению традиционно снизился в конце ноября – начале декабря: «Но заказы на вторую половину декабря идут полным ходом, никто и не думает отменять свои поездки».

По сведениям туроператоров, клиенты сейчас активно заказывают туры на пиковые даты – Новый год и январские каникулы. По данным систем бронирования, с 27–30 декабря уже нет свободных мест в отелях Riu Sri Lanka 5*, Hikka Tranz By Cinnamon 5*, Mayavee Resort & Spa 5*, Thambapanni Retreat 4*. В Araliya Beach Resort & Spa 5* распроданы студии и семейные номера, но пока еще в наличии делюксы и апартаменты.

Туроператор Anex рекомендует обратить внимание на такие доступные пока варианты, как пятизвездочные Sheraton Kosgoda Turtle Beach Resort, Royal Palms Beach Hotel, а также «четверки» Tangerine Beach Hotel и The Long Beach Resort.

Ранее TourDom.ru писал, что посольство России на Шри-Ланке не получало обращений от туристов в связи с наводнением в районе Тангалле.