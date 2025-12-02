Почему в приграничных с Китаем регионах турбизнесу достается только «бульон от яиц»

Президент России Владимир Путин 1 декабря отменил визы для туристов из Китая. Это стало ответным шагом на аналогичное послабление для россиян, действующее с 15 ноября. В СМИ прозвучали мнения о том, что количество китайских гостей вырастет на 20–30%. Однако собеседники ТурДома считают это преувеличением. Такой рост возможен только в отдельных сегментах, например, среди тех, кто приезжает на выставки.

Руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович полагает, что любое изменение в визовом режиме, тем более такое революционное, как отмена виз, ведет к увеличению турпотока. По его мнению, рост в следующем году составит 15–20% и будет связан еще и с повышением интенсивности авиасообщения между нашими странами.

Председатель Совета Ассоциации «Мир без границ» Александр Львов назвал заявление Путина о введении безвиза прекрасным маркетинговым ходом для привлечения граждан Китая. Однако открытие границ не сильно повлияет на увеличение турпотока, поскольку у китайских граждан и так не было особых проблем с разрешениями на въезд в РФ. Они либо пользовались электронной визой, либо покупали туры аккредитованных компаний, которые включали их в безвизовые списки по межпромсоглашению.

Главный сдерживающий фактор на пути увеличения гостей из Китая, по мнению Львова, это не визы, а опасения самих китайцев, связанные с «коврами» в аэропортах и вообще с безопасностью. В Китае видят, что вооруженный конфликт продолжается уже более 3 лет: из-за этого китайские туроператоры в меньшей степени готовы отправлять туристов организованно в Россию, поскольку они несут за них ответственность. «Мир большой, есть куда возить», подчеркнул специалист.

«Менее 1% китайских граждан посетили Россию, это если исходить из объема квот. Для них существуют другие поляны для приложения усилий. Доля индивидуальных туристов будет расти, не потому что такой тренд, а потому что туроператоры потихоньку будут снижать свои квоты, на мой взгляд», – поделился Львов.

Отдельный вопрос для обсуждения – кто выиграет от безвиза. Александр Львов полагает, что отечественные туроператоры скорее проиграют. Это связано с двумя причинами. Во-первых, чтобы попасть в Россию китайцам больше не нужно обращаться в аккредитованные компании, работающие с российскими партнерами по безвизовому групповому обмену. И если раньше российские компании активно участвовали в этом процессе, то теперь организованный поток, скорее всего снизится. Китайцы станут активнее приезжать в нашу страну в индивидуальном порядке. И вот тут сыграет свою роль вторая причина – разница в менталитете. Велика вероятность, что за помощью в организации поездки китайские туристы станут обращаться к другим китайцам, которые уже работают в нашей стране – так им проще. Не секрет, что и раньше значительная часть потока контролировалась китайскими “принимашками” (принимающие компании. – Ред.). Это официально работающие в России юрлица, но контролируются они китайскими бенефициарами.

Чаще всего конкурируют такие компании не всегда легально: не состоят в реестре туроператоров, используют сомнительные финансовые схемы для взаиморасчетов, как выяснил в прошлом TourDom.ru.

Особенно остро эта проблема стоит в приграничных с Китаем регионах. Как сказал нашему корреспонденту руководитель одного из туроператоров в Благовещенске, российскому турбизнесу достается только «бульон от яиц», так как все китайцы, приезжающие из ближайших провинций Китая, гостят у земляков, ходят в китайские магазины и едят в китайских же ресторанах. Зарабатывать российским туроператорам удавалось только на группах из удаленных областей Китая.

И все же, по словам наших собеседников, китайцы для России – важный сегмент, сейчас они формируют крупнейший поток, и самый платежеспособный в том числе и по данным Центробанка. Поэтому гости из Китая в теории могут улучшить финансовые показатели принимающих компаний и гостиниц.

Однако инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили напомнила о еще одной оборотной стороне: не все гости из Китая в курсе правил поведения, принятых в России. Важно учитывать культурные различия и следить за тем, чтобы с китайскими гостями работали не китайские гиды-нелегалы, а профессионалы, прошедшие обучение в России. В противном случае не избежать конфликтов и баек о том, что сокровища в музеях Санкт-Петербурга якобы украдены Россией.

Виктория Шамликашвили считает, что привлекать в нашу страну нужно прежде всего людей, которые интересуются ее богатой историей, культурой и уважающих местные традиции. «Важно, чтобы человек и до приезда в Россию изучал ее культуру и с уважением относился к многовековым традициям», – сказала Шамликашвили.

