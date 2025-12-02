Туристам назвали самые чистые города мира

Краков назван самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Об этом говорится в исследовании компании Radical Storage, предоставляющей услуги безопасного хранения багажа.

Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные. А вторую строчку в рейтинге заняла Шарджа, ОАЭ, с 98 процентами позитивных комментариев. Замкнул тройку лидеров город-государство Сингапур — 97,9 процента.

В топ-10 также оказались Варшава (Польша), Доха (Катар), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Прага (Чехия), Маскат (Оман), Дубай (ОАЭ), Фукуока (Япония).

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.