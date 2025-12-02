Минтранс оценил перспективы новых рейсов между Россией и Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия готовы к значительному увеличению авиасообщения. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, действующее межправительственное соглашение создает прочную правовую базу для расширения воздушных связей между двумя странами.

Согласно договоренностям, российские авиакомпании имеют возможность выполнять рейсы в ключевые города королевства: Эр-Рияд, Джидду и Даммам. В свою очередь, саудовские перевозчики вправе летать в Москву, Санкт-Петербург и еще один город. Частота на каждом из этих направлений может достигать 14 рейсов в неделю для каждой стороны.

В министерстве подчеркнули, что нормативная база уже сейчас предоставляет авиакомпаниям широкие возможности, включая заключение коммерческих соглашений о совместном использовании кодов. Это создает все необходимые условия для наращивания числа регулярных рейсов. Однако конкретные планы по открытию новых маршрутов будут формироваться перевозчиками на основе глубокого анализа рыночного спроса и в координации с работой туроператоров по формированию пакетных предложений.

В Минтрансе России отметили, что всегда поддерживают расширение полетной программы, при условии что это отвечает интересам российской стороны: граждан, авиакомпаний и аэропортов.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшее время будет проработан вопрос запуска прямых рейсов 2–3 российских авиакомпаний в Саудовскую Аравию. Также рассматривается и расширение географии полетов.